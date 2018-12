A Tesla, o regulador e a caça às bruxas 

E para que dúvidas não houvesse o financiamento para assegurar a operação estava garantido. Aconteceu que, além de o financiamento não estar garantido, o então CEO e "chairman" da fabricante de carros eléctricos mais não fez do que criar ruído no mercado, através de um rumor que não foi confirmado, nem esclarecido ao regulador do mercado de capitais norte-americano, a SEC. Não é, por isso, de admirar que Musk tenha arranjado problemas com a SEC e que, após negociações com o regulador, tenha conseguido manter o cargo de líder da Tesla, abdicando do de "chairman". Mas Elon Musk parece não ter ficado satisfeito com este desfecho. Ainda que garanta que só não quer fazer títulos de notícias, as suas afirmações contrariam-no. Em entrevista ao "60 Minutes", da CNBC, o fundador da Tesla adiantou que não respeita a SEC. Disse ainda que ninguém reviu os seus tweets e "os únicos tweets que teriam de ser revistos seriam os que tivessem probabilidade de provocar movimentos na acção". Antecipar a saída de bolsa, com um preço exacto, não tem impacto nas acções?

