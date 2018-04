Abril, ganhos mil nas bolsas? Ou nem por isso?

Na primeira sessão de Abril, e considerando as principais bolsas mundiais, apenas houve negociação em Wall Street. E o mês não começou da melhor forma. Aliás, começou mal. À hora de fecho desta edição, os três índices de Wall Street desciam cerca de 3%, naquela que foi a primeira sessão do mês e também do segundo trimestre. Mas, se este arranque não augura um período auspicioso, a história é favorável ao mês de Abril, lembra o MarketWatch. De acordo com o "Stock Trader's Almanac", o quarto mês do ano é tipicamente um período positivo para as acções, uma tendência que se tem acentuado nos últimos anos. Considerando o período desde 1950, o índice Dow Jones consegue um ganho médio de 1,9%, neste período. Aliás, considerando o seu desempenho mensal, Abril costuma ser o melhor mês do ano para o índice norte-americano. Já o S&P500 conseguiu, neste período, um retorno médio de 1,5%, em Abril, que é o terceiro melhor mês do ano para este que é o principal índice do mundo. E nem o tecnológico Nasdaq, que viveu em Março o pior mês em mais de dois anos, escapa às estatísticas positivas de Abril. Em média, o índice sobe 1,4%, neste mês, o quarto melhor registo do ano. Abril, ganhos mil?

