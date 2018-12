Acabou-se a época do dinheiro barato?

Depois disso, apenas os montantes investidos que chegarem à maturidade serão reinvestidos. A saída do banco central já era amplamente esperada, o que não significa que não terá impacto. E os bancos já estão a avisar as empresas europeias e os governos para serem mais ágeis a financiar-se no mercado no próximo trimestre, uma vez que irão pagar taxas de juro mais elevadas no futuro, avança uma notícia do Financial Times. Face à expectativa de juros mais altos, o início do próximo ano poderá ser marcado por várias emissões obrigacionistas. Regra geral, os países avançam com este tipo de operações no arranque do ano, para satisfazerem logo grande parte das suas necessidades de financiamento anuais. Já as empresas tendem a procurar o mercado mais tarde, mas com as condições financeiras a apertarem, as companhias poderão ser forçadas a alterar a sua estratégia, de modo a garantir custos de financiamento mais baixos. Não se pode deixar fechar esta janela de oportunidade, porque o dinheiro barato está a acabar.





