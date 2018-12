Afinal, Powell já não é fixe (outra vez)

O ano não deverá acabar sem uma nova subida de juros nos EUA. Os economistas dão como quase certa uma nova mexida nas taxas de juro no encontro desta semana, naquela que será a quarta subida do ano.

Se para os investidores, esta decisão da Reserva Federal (Fed) dos EUA já está descontada nos mercados, para Donald Trump está a ser mais difícil digerir estes anúncios. "É incrível que com um dólar muito forte e praticamente sem inflação, com o mundo a explodir à nossa volta, Paris a arder e a China em queda, a Fed esteja sequer a considerar mais uma subida de juros", escreveu Donald Trump no Twitter, em mais uma crítica directa à política de normalização das taxas de juro por parte da Fed. Esta está longe de ser a primeira vez que o presidente dos EUA ataca Powell e a sua actuação, ainda que no início deste mês se tenha mostrado satisfeito com o discurso mais moderado de Powell. Apesar das palavras de Trump, o presidente da Fed não parece estar disposto a ceder, nem deixar-se influenciar, pelo que as taxas deverão mesmo subir novamente esta quarta, para um intervalo entre 2,25% e 2,5%. E, a não ser que a economia dos EUA entre numa espiral descendente, a entidade deverá voltar a mexer nos juros por mais duas vezes em 2019.





