Ainda há razões para sorrir nas tecnológicas

As últimas semanas não têm sido fáceis para as acções do sector tecnológico. Mas estas ainda têm razões para sorrir. Pelo menos, na Índia.

O índice que engloba as empresas de "software" do país tem superado o desempenho das congéneres a nível global, desde o início do ano, e acumula o melhor comportamento em termos sectoriais no país, revela a Bloomberg. Sobe mais de 7%, em 2018, enquanto o índice europeu do sector cede quase 5% e o Nasdaq avança perto de 2%. Mas o que justifica estes ganhos num contexto difícil para o sector? A Sundaram Asset Management acredita que este desempenho demonstra que os investidores gostam das receitas e lucros com um crescimento lento mas estável que estas companhias registam, depois de vários anos de crescimento acelerado. "As acções das tecnológicas da Índia transformaram-se em defensivas, assegurando um crescimento estável das receitas e dos lucros", afirmou à agência Sunil Subramaniam. O responsável pela gestora de activos sublinhou ainda que estes títulos têm surgido como atractivos para os investidores num contexto marcado pelo aumento da incerteza e da volatilidade, a nível global. Realidades diferentes que resultam em desempenhos diferentes.