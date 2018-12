Todas as cartas estão em cima da mesa. Washington e Pequim decidiram, no encontro do G20, dar uma trégua na guerra comercial.

Mas falta o mais difícil: chegar a um entendimento. E se os números mostram que o impacto das tarifas é maior para a economia chinesa do que para a norte-americana, há empresas dos EUA que podem ser apanhadas no meio deste conflito. A Apple é apontada como uma das mais vulneráveis e pode ser usada como arma de arremesso na disputa entre os EUA e a China. "Se olharmos para a Apple, é uma tecnológica americana, o produto é produzido em fábricas chinesas por uma companhia taiwanesa e por isso está mesmo na linha da frente da vulnerabilidade do conflito comercial", adiantou Bob Parker, da Quilvest Wealth Management, à CNBC. A guerra comercial poderá, assim, ser mais um problema para a Apple, que, depois de ter superado a fasquia do bilião de dólares, afunda mais de 30% desde os máximos. As quedas não têm sido, porém, exclusivas da dona do iPhone. As grandes tecnológicas americanas, como a Amazon ou a Alphabet, acumulam quedas expressivas, depois de terem sido o grande motor dos ganhos nos EUA. Será que também vão ser um dano colateral na disputa comercial?Jornalista