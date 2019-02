Aramco tem alertas a fazer sobre a indústria

O responsável da empresa saudita, a maior produtora petrolífera do mundo, acredita que há o risco crescente de a comunidade financeira se vire contra os combustíveis fósseis, até porque, em Davos, falou com um responsável financeiro que previa o fim da indústria "em cerca de cinco anos".

"Existe uma crença crescente e preocupante entre os responsáveis políticos, reguladores, bancos de investimento, ONG e muitos outros de que esta é uma indústria com pouco ou nenhum futuro", afirmou Nasser, em Londres. Uma opinião da qual o CEO da Aramco não podia discordar mais, pois acredita que esta indústria ainda tem um papel vital no rumo da economia mundial: o petróleo e o gás são responsáveis por muito do crescimento atual e do futuro.

A petrolífera saudita não está sozinha nesta preocupação que tem sido manifestada por outros executivos do setor. A diferença é que a Saudi Aramco tem estado, nos últimos anos, a preparar a sua estreia em bolsa, uma operação que, segundo a Bloomberg, deverá ocorrer nos próximos três anos, depois de adiamentos sucessivos.