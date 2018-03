As acções ainda são o melhor investimento? 

Seja na Europa, seja nos EUA, a aposta continua a estar focada nas acções. A expectativa é que os mercados accionistas continuam a apresentar maior potencial para rentabilizar as poupanças dos investidores do que as obrigações, cuja rendibilidade está em mínimos. Olhando para o mercado norte-americano, que vive um "bull market" há quase uma década, as acções superam de longe as obrigações nos últimos anos. Mas, será que as acções vão mesmo continuar a ser o melhor investimento na próxima década? De acordo com a Vanguard, citada pelo MarketWatch, as acções tendem a superar as obrigações em cerca de 82% das vezes, comparando os dois activos numa base de dez anos. Apesar de a lei das probabilidades estar do lado dos mercados accionistas, o MarketWatch escreve que, desta vez, é preciso ter em atenção vários factores. O facto de os índices estarem a negociar próximos de recordes, o risco de uma guerra comercial nos EUA, as elevadas avaliações e o possível regresso da inflação e taxas de juro mais elevadas podem colocar as obrigações numa posição mais vantajosa face às acções, avança a mesma notícia. Será que está na altura de reavaliar posições e estratégias de investimento?

Jornalista