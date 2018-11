As mesmas razões, rumos distintos para a Austrália

Numa nota citada pela Bloomberg, o Morgan Stanley reviu em baixa a recomendação para estas acções de "equal-weight" para "underweight". A justificar esta decisão estão as avaliações, um crescimento económico mais lento e uma revisão negativa dos resultados. O estratega Jonathan Garner prevê que o crescimento da Austrália deverá continuar "um pouco abaixo da tendência, uma vez que enfrenta problemas relacionados com a correcção do mercado imobiliário e está a entrar na fase de desalavancagem das famílias". Já os especialistas do Citigroup elencam os mesmos factores para prever os retornos "mais promissores em alguns anos". Antecipam espaço para um crescimento dos lucros razoável e uma expansão da economia um pouco acima da sua tendência. Os argumentos são os mesmos, os desempenhos ligeiramente diferentes e, desse modo, também as previsões para o rumo das acções são distintas. Mas, numa altura em que começamos já a pensar no próximo ano, a Austrália já conseguiu chamar a atenção.

