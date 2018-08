Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 20 de agosto de 2018 às 20:08

Até quando vão os lucros estar a salvo das tarifas? As empresas norte-americanas estão a ter uma época de resultados "fora de série". Os lucros das empresas do S&P 500 que já reportaram resultados sobem quase 25% no segundo trimestre do ano, de acordo com uma notícia da CNN Money.