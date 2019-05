A Grécia foi o epicentro da crise da dívida soberana europeia. As obrigações helénicas viveram, ao longo dos últimos anos, várias réplicas daquilo que foi um verdadeiro terramoto na Zona Euro e que chegou mesmo a ameaçar a sustentabilidade do euro.

Mas, após várias reestruturações e planos de reformas impostos por Bruxelas, Atenas voltou às boas graças dos investidores. A procura por rentabilidade, numa era de juros historicamente baixos, colocou as obrigações gregas no radar dos investidores, adianta o Commerzbank numa nota. Apenas desde o final de março, a taxa das obrigações a 10 anos da Grécia caiu 40 pontos base para 3,3%, enquanto o prémio de risco face à dívida alemã recuou para 330 pontos base. Face à dívida italiana, o diferencial da linha a 10 anos está agora apenas nos 80 pontos. Os investidores demonstram assim que estão confiantes que o país não seja portador de mais más notícias e consiga cumprir as suas obrigações financeiras e reembolsar a sua dívida. O Commerzbank reconhece que apesar de a situação estar bastante melhor, só o tempo o dirá se o equilíbrio das contas públicas gregas é sólido ou não. Para já, as perspetivas mantêm-se otimistas e os investidores estão a tirar proveito disso.