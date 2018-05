Atenção a juros de 4% na dívida dos EUA

A evolução da dívida norte-americana tem sido um dos principais factores de preocupação dos investidores, desde o início do ano. Isto porque os juros têm estado a subir a reflectir os receios dos investidores de que a Reserva Federal acelere o ritmo de subida da taxa de juro de referência. Recentemente, a "yield" das obrigações dos Estados Unidos a dez anos superou os 3% e fez soar os sinais de alerta, provocando perdas nas principais bolsas mundiais. Mas o Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, veio agora tranquilizar os seus clientes. Estes analistas acreditam que o nível de 4% nos juros das Treasuries é que pode ser preocupante. "Cotações de acções mais baixas não são uma consequência inevitável de taxas de juro mais elevadas", frisou David Kostin. "Esperamos que uma avaliação negativa mude se o nível dos juros se aproximar dos 4", disse o estratego-chefe de acções do banco. Contudo, alertou que as acções podem ser afectadas antes de esse nível ser atingido se a subida for muito acelerada. E, nesse sentido, o banco de investimento recomenda aos seus clientes que apostem em alguns títulos do sector financeiro para estarem expostos à subida dos juros. Se os juros vão subir, o melhor é estar preparado.

