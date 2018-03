Bitcoin enfrenta barreiras no Google

Mas estas entidades não estão sozinhas. As moedas virtuais têm mesmo enfrentado uma onda de críticas e vários obstáculos. Em Janeiro, o Facebook comunicou que iria vetar os anúncios publicitários de produtos e serviços relacionados com as moedas virtuais. E, agora, foi a vez da Google, revela o Cinco Días. A dona do motor de busca anunciou que, a partir de Junho, vai proibir os anúncios publicitários relacionados com "produtos financeiros não regulados ou especulativos, como opções binárias, criptomoedas, mercados de divisas e 'contracts for difference' (CFD)". A informação avançada pelo jornal espanhol revela que, para puderem publicitar os seus serviços através da AdWords, os anunciantes devem ter um certificado que apenas estará disponível em alguns países. "Não temos uma bola de cristal para saber qual será o futuro das criptomoedas, mas vimos danos suficientes ao consumidor que é uma área que queremos abordar com extrema precaução", afirmou Scott Spencer, director de anúncios sustentáveis da Google. É caso para dizer que estão todos contra a bitcoin.

