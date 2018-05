China quer que gigantes regressem a casa 

Qualquer uma destas três empresas escolheu outro mercado para dispersar capital. Enquanto a Alibaba e a Baidu negoceiam na bolsa de Nova Iorque, a Tencent está cotada em Hong Kong, cuja negociação está separada dos mercados domésticos. Mas Pequim quer alterar esta situação e atrair para o país algumas das empresas mais valiosas do mundo. "Os reguladores chineses não gostam do facto de que algumas das suas empresas-montra tenham cotado no estrangeiro", explicou Andrew Pol, da Trivium China, à CNN Money. Os mercados accionistas domésticos têm vindo a adoptar requisitos mais exigentes, o que contribuiu para reduzir a atractividade destas praças. Um dos aspectos que poderá afastar as empresas é o facto de não ser permitido às companhias estarem cotadas em duas bolsas, uma situação comum noutras regiões, como os EUA. No entanto, as autoridades pretendem alterar esta condição, de modo a incentivar as empresas a cotarem nas praças de Shanghai ou Shenzhen, mantendo-se listadas noutros mercados. Tudo para trazer os filhos pródigos para casa.

