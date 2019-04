Coelhinho da Páscoa chega sob a forma de dividendos

A Páscoa trouxe quatro dias de descanso aos investidores. A tradicional pausa para a comemoração destas festividades coincidiu, porém, com o início da entrega de dividendos do exercício do ano passado aos investidores.

Ao longo das próximas semanas, as cotadas vão abrir os cordões à bolsa e devolver milhões de euros aos investidores. Na bolsa nacional, a Navigator é a primeira a pagar dividendos, já esta quinta-feira, sucedendo-lhe várias outras cotadas a partir da próxima semana. E as empresas portuguesas continuam determinadas em ser generosas com os seus acionistas. Ao todo, as 17 cotadas do PSI-20 que pagam dividendos vão entregar aos seus investidores um total de 2.408 milhões de euros. Trata-se de um montante bastante interessante que pode levar muitos investidores a comprar ações antes da empresa descontar o dividendo para tentarem arrecadar este prémio extra. Mas não é só em Portugal que os dividendos vão agitar as ações. Em Espanha, abril e maior também são meses marcados pela distribuição de dividendos. Apenas a banca do país vizinho vai desembolsar mais de 3.200 milhões de euros. O coelhinho da Páscoa trouxe um sabor muito doce para os investidores.