Começa a revolução nos créditos em Espanha

As últimas semanas têm sido de incerteza máxima no que diz respeito ao crédito à habitação em Espanha. Isto porque têm sido vários os avanços e os recuos em relação a quem deve pagar o imposto do selo.

O Supremo Tribunal veio, no final de Outubro, determinar que devem ser os bancos a fazer face a este encargo e não os clientes, como acontecia até agora. Semanas depois, voltou atrás nesta decisão. Mas o governo publicou um diploma em que atribui precisamente aos bancos esta despesa. Ora, as instituições financeiras já vieram alertar que terão de repercutir esse custo no financiamento e, desse modo, aumentar o custo do crédito. E, revela o El Economista, o CaixaBank já avançou com novidades nesse sentido. E foram várias. Aumentou a taxa de juro e retirou a comissão de abertura do processo. Mas vai mais longe: vai suportar todos os custos relacionados com a constituição da hipoteca, desde os encargos notariais aos impostos. A margem de manobra para esta decisão vem precisamente da subida da taxa de juro fixa em 0,4 pontos percentuais para um mínimo de 2,75%. Assim, não afectará a rentabilidade dos financiamentos. Para já, foi o único banco a ajustar a sua oferta às alterações legais em discussão, mas outros podem seguir o seu caminho.

Jornalista