Como é que os investidores ricos vêem o mercado?

A CNBC fez um inquérito a investidores ricos, isto é, com um património de pelo menos um milhão de dólares. E estes investidores revelaram que não pretendem fazer grandes alterações nas suas carteiras. Contudo, não antecipam que o mercado "touro" se mantenha no longo prazo. Aliás, estimam que esta escalada deverá acabar dentro de um ou dois anos. Estes investidores estão preocupados com a subida dos juros e 47% prevêem que a volatilidade se mantenha, enquanto 44% antecipam um aumento e só 9% dos inquiridos prevêem que desça depois da realização das eleições intercalares, cujo resultado foi o esperado. O inquérito realizado pela E-Trade Financial revelou ainda que muitos destes investidores não estão focados nos riscos políticos de curto prazo e, como tal, não estão a ponderar grandes alterações de estratégia. Mais de metade destes investidores (58%) acredita que é no sector da saúde que há mais potencial de ganhos, neste momento. Numa altura em que há tantas perspectivas diferentes para os mercados financeiros, esta é mais uma.

