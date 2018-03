Compensa contrariar o efeito manada nas bolsas? 

Mas, entrar no momento em que o mercado bate no fundo e sair quando se tocam máximos é praticamente impossível. E, por vezes, seguir a tendência do mercado é mesmo a estratégia mais acertada. Segundo um estudo citado pelo El Economista, nove em cada dez investidores perde dinheiro nos seus primeiros investimentos em bolsa por não saberem que seguir o mercado é a decisão correcta. "A ideia generalizada que podemos ganhar dinheiro rápido no mercado não existe. 90% dos 'traders' perdem dinheiro", assegura Sergio Ávila, estratego da IG. O mesmo especialista realça que a bolsa não é um casino e que quem investe em acções pode ganhar, mas também pode perder. O problema é que às vezes os investidores esquecem-se disso. E Warren Buffett só existe um. Entrar em estratégias que vão contra a convicção da maioria dos investidores nos mercados, ou apostar na queda de títulos é outro campeonato. Por vezes, é preciso reconhecer que sozinho não se pode ir contra a força de uma manada.

