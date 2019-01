Davos não passa ao lado dos desafios da banca

A 49.ª edição do Fórum Económico Mundial de Davos decorre esta semana. E, entre os temas em destaque, estiveram os grandes desafios do setor bancário: a concorrência imposta pelas "fintech" e as fusões. Como realça o Cinco Días, foi apresentado um relatório elaborado pela Oliver Wyman e que dá conselhos aos bancos. A consultora acredita que apenas vão sobreviver as entidades que entrarem na onda da digitalização e que criem as suas próprias "fintech" para fazer face à concorrência que tem surgido, nos últimos anos. Além disso, os bancos tradicionais têm a grande mais-valia de já contarem com uma base de clientes e recursos para satisfazerem as suas necessidades. E a consultora fez até previsões de quanto é que esta incursão no mundo digital pode custar aos bancos (até porque uma das críticas que tem sido feita é precisamente a falta de recursos das entidades tradicionais): entre nove e 53 milhões de euros. Isto para quem quiser construir uma plataforma no espaço de um ano. Mas a consultora dá ainda outro conselho, os bancos devem fundir-se com outras entidades, nomeadamente na Europa, para ganharem dimensão e serem mais competitivas. Os alertas não são novos, mas será que não vão "cair em saco roto"?

