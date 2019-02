Depois do "ouro negro" nasce o "ouro branco"

O ouro ficou conhecido como o metal precioso, ou metal dourado. Devido ao seu elevado valor, o petróleo é também chamado, muitas vezes, de "ouro negro". Mas há um novo "ouro" a emergir no universo das matérias-primas. Nem ouro, nem prata. O papel de metal mais valioso do mundo pertence agora ao paládio. Este metal branco, que tem vindo a bater máximos históricos sucessivos, regista uma valorização inigualável entre as "commodities" nos últimos anos. Segundo a Bloomberg, o paládio dispara mais de 500% desde os mínimos fixados em 2009. Num momento em que o debate ambiental domina atenções, a matéria-prima beneficia com o facto de ser um metal utilizado pelas fabricantes automóveis, que procuram cumprir controlos mais rígidos em termos de emissões poluentes. Isto porque, o paládio é um componente-chave nos aparelhos de controlo da poluição para automóveis e camiões e cerca de 80% do paládio acaba nos exaustores dos carros. Contudo, a escassez de paládio para fazer face à procura tem suportado os preços. E com o controlo contra a poluição a apertar, a procura deverá continuar a aumentar. Depois do anos de domínio do "ouro negro", pertencerá o futuro ao "ouro branco"?

Jornalista