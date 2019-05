Dívida grega tem menos riscos que a dos EUA?

A Grécia foi palco, durante anos, de uma verdadeira tragédia grega, em que os juros do país testaram níveis alarmantes. Mas, hoje as "yields" helénicas negoceiam em níveis bem distantes dos 34,9% em que chegaram a tocar, em 2011.

E, por mais incrível que possa parecer, há maturidades onde a dívida grega negoceia com um prémio de risco inferior ao das "treasuries" norte-americanas. Segundo o MarketWatch, as taxas exigidas pelos investidores para comprar obrigações gregas, nos prazos a três e cinco anos, têm estado a negociar ao longo do último mês abaixo da "yield" implicíta das "treasuries" nas mesmas maturidades. Olhando para a dívida italiana, portuguesa ou espanhola, qualquer um destes países negoceia com "yields" inferiores às taxas de juro das obrigações dos EUA. Um comportamento que, seguramente, não é justificado por questões financeiras ou de "rating". Enquanto os países da periferia enfrentam vários desafios, a locomotiva de crescimento dos EUA segue a bom ritmo. Do ponto de vista de qualidade de crédito, o "rating" atribuído aos EUA nem sequer se compara à avaliação das agências de notação financeira para estes países. Porque pagam, então, os investidores menos pela dívida da Grécia?