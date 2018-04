Dividendos, música para os ouvidos dos investidores

109,2 mil milhões de dólares (88,8 mil milhões de euros). Foi este o valor que as empresas do S&P500 e Dow Jones entregaram aos accionistas nos primeiros três meses do ano.

É, segundo o MarketWatch, um valor recorde. O valor dos dividendos aumentou em 18,8 mil milhões de dólares, no primeiro trimestre, depois de ter aumentado em 10,9 mil milhões de dólares no período homólogo e 4,5 mil milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado. Este crescimento é justificado não só pelo aumento do valor distribuído pelas empresas como também pelo maior número de cotadas a distribuir dividendos devido à aprovação da reforma fiscal nos Estados Unidos. "Nesta altura, tendo em conta os níveis recorde de liquidez, a repatriação e os lucros recorde esperados ajudados pela questão fiscal, 2018 deverá representar o sétimo ano consecutivo de pagamentos recorde", explicou Howard Silverblatt, analista da S&P Dow Jones Indices. E a queda das acções no primeiro trimestre aumentou a atractividade dos dividendos. A "yield" média é de 2,51%, superando os 2,36% registados no trimestre anterior. Boas notícias e retornos atractivos para os investidores que surgem numa altura marcada por um aumento da incerteza.

Jornalista