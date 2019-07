E no final ganham os alemães?

O Deutsche Bank, que precisa de uma reestruturação profunda, depois de falhada a fusão com o Commerzbank, está a pedir aos reguladores que diminuam as exigências de capital, negociando um rácio Common Equity Tier 1 (ou CET1), que apura o peso dos fundos próprios de melhor qualidade tendo em conta o perfil de risco do banco, mais baixo. Algo que alguns bancos portugueses sonharam em plenos processos de reestruturação, mas que não conseguiram.

Segundo a Bloomberg, as autoridades estão no geral otimistas com o plano de reestuturação avançado pelo banco, que prevê a saída de 20 mil trabalhadores, nos próximos tempos, com um custo de milhões de euros.

A medida permitiria ao Deutsche Bank conseguir o dinheiro para pagar esta reestruturação, evitando, ao mesmo tempo, um aumento de capital que iria diluir a participação dos atuais acionistas. O melhor dos dois mundos.

O CET1 do Deutsche Bank estava nos 13,7% no final do primeiro trimestre e a meta para a totalidade do ano é a de que continue acima dos 13%. E continua bem acima do mínimo requerido, de 11,8%. Mas o Deutsche Bank é o Deutsche Bank.