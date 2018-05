E se fossem os computadores a colocar dívida?

Estes gigantes financeiros deverão lançar, até ao final do ano, uma plataforma electrónica que terá como função agilizar a emissão de dívida de empresas. E esta plataforma será criada para simplificar um processo que, hoje em dia, é complexo e no qual vários bancos enviam emails e telefonam aos investidores por várias vezes. Já houve tentativas de criação de plataformas semelhantes por parte de outras instituições, mas esta terá margem para um maior sucesso. Isto porque estas três instituições participaram em quase um terço de todas as emissões de dívida realizadas nos Estados Unidos, no ano passado, e em cerca de um quinto das emissões a nível global. No futuro, as instituições financeiras acabarão por ter margem para reduzir as equipas que são responsáveis pela colocação de dívida. Uma evolução que se traduzirá em redução de custos, mas que será uma ameaça para os trabalhadores especializados nesta área. Mas não é isso que os bancos dizem querer atingir: pretendem, sim, melhorar o fluxo de informação. Uma coisa resultará da outra.

