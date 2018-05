E se lhe dessem 5.000 euros para se despedir? 

Para quem não tem alternativa, isto poderá não ser muito apelativo, mas quem esteja a redefinir objectivos ou não se sinta realizado nas funções que desempenha poderá achar esta proposta muito atractiva. Regra geral, as empresas apenas indemnizam os funcionários que despedem, mas a Amazon mantém a política de, uma vez por ano, dar oportunidade a todos os seus colaboradores de irem embora, em troca de um cheque. Segundo a CNBC, a empresa de Jeff Bezos oferece 5.000 dólares a quem trabalhe a tempo inteiro na companhia há mais de um ano e queira livremente abandonar a empresa. Mas, qual o motivo para fazer esta proposta? Não, não é para reduzir o pessoal. É a forma de garantir que só trabalha na Amazon quem quer. "A longo prazo, ficar onde não se quer estar não é saudável para os nossos funcionários ou para a empresa", explica Melanie Etches, a porta-voz da empresa. A oferta tem um pequeno senão. Quem aceitar sair da companhia não poderá voltar a trabalhar com a Amazon no futuro. A garantia de que não contratam pessoas que não querem lá trabalhar.

