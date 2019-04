Os sinais e as estatísticas querem deixar antever um caminho favorável para os mercados acionistas. Mas isto se todas as incógnitas no caminho não surpreenderem pela negativa.

De acordo com os dados recolhidos pela Bloomberg, nos últimos 30 anos, o índice ganhou, em média, 1,73%, superando o desempenho de todos os outros meses. Nos últimos 30 anos, o pior mês de abril ocorreu em 2002, quando este índice recuou 6,14%, uma queda ainda assim inferior ao pior desempenho em qualquer um dos outros meses do ano. A agência identificou ainda as ações que com melhor desempenho no mês de abril, nos últimos 15 anos: a Baker Hughes, a Wabtec Corp e a Snap-On.



E há mais estatísticas positivas neste arranque de ano. É que, em nove dos últimos dez anos, quando o índice de referência americano subiu mais de 10% no primeiro trimestre, o resto do ano foi também positivo. Os sinais e as estatísticas querem deixar antever um caminho favorável para os mercados acionistas. Mas isto se todas as incógnitas no caminho não surpreenderem pela negativa.

As bolsas europeias registaram o melhor arranque de ano desde 2015. E, em Wall Street, o primeiro trimestre de 2019 foi o melhor desde 2009.Ainda que com alguns sustos, os primeiros três meses deste ano deixaram boas memórias aos investidores. E o mês que hoje começamos é, historicamente, o melhor do ano para o norte-americano S&P500.