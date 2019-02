Esqueça a Fed. Foco é a evolução da economia

Depois de ter mexido nos juros por quatro vezes em 2018, o presidente da Fed, Jerome Powell, assinalou uma mudança na sua estratégia, adiantando que a partir de agora qualquer subida ou descida das taxas estará dependente da economia. E, para o antigo presidente da Fed de Nova Iorque, à semelhança de Powell, os investidores devem focar as atenções na evolução da economia e não nas taxas de juro, ou na redução dos reinvestimentos da Fed. "O balanço da Fed não é a ameaça que os participantes do mercado, por vezes, o fazem parecer ser", realçou Dudley, numa coluna de opinião na Bloomberg. No mesmo artigo o ex-membro do comité de governadores do banco central dos EUA defende que os investidores faziam melhor em "focar-se no 'outlook' económico. Isto é que vai determinar a política monetária e as decisões da Fed sobre a trajetória adequada para as taxas de juro no curto prazo ao longo do próximo ano". O responsável argumenta ainda que a turbulência nos mercados financeiros não tem sido causada pela Fed, mas sim pelas perspetivas de abrandamento na economia.

