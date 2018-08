Está na hora de escolher os próximos FAANG?  

Enquanto as bolsas dos EUA continuam em recordes, as preocupações em torno do impacto da guerra comercial com os EUA têm estado a pressionar as empresas chinesas e a afundar o yuan.

As grandes tecnológicas norte-americanas têm sido o principal motor dos recordes nos EUA. Ainda que a popularidade dos FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google - continue sem dar sinais de cansaço, há quem comece a questionar se vale a pena continuar a investir nestes títulos que acumulam um desempenho impressionante nos últimos anos. Após um longo período de subidas, para quem falhou a aposta nestes títulos, pode ser demasiado perigoso entrar agora. Mas há uma alternativa: as BAIT (Baidu, Alibaba, iQiyi e Tencent). "São cópias dos FAANG e fazem-no muito bem. Fazem toneladas de dinheiro", argumenta Albert Meyer, da Bastiat Capital. Num artigo publicado no MarketWatch, o investidor explica que prefere estas conhecidas tecnológicas chinesas às gigantes do sector norte-americano. Enquanto as bolsas dos EUA continuam em recordes, as preocupações em torno do impacto da guerra comercial com os EUA têm estado a pressionar as empresas chinesas e a afundar o yuan. Um momento que até pode propiciar compras nestas empresas. Até porque, segundo Meyer, os BAIT deverão continuar a revelar fortes crescimentos dos resultados. Quem não investiu nos FAANG ainda pode ter uma segunda oportunidade.

