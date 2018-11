Este ano não vai haver ho ho ho nas bolsas 

Com as praças europeias a intensificarem as quedas registadas este ano e os índices norte-americanos já em território negativo, as perspectivas não são animadoras. E nem o Pai Natal deverá conseguir alegrar o ambiente.

Um dos adágios mais conhecidos dos mercados é o chamado "rally" do Pai Natal, uma época em que muitos investidores aproveitam o final do ano para fazerem as suas resoluções também no investimento e ajustarem as carteiras para o novo ano. Assim, as semanas antes do Natal tendem a ser positivas, a beneficiarem destes acertos.