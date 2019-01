"Guerra fria" entre EUA e China pode aquecer

Os EUA e a China têm estado debaixo dos holofotes, com os investidores mundiais atentos à evolução das negociações sobre as tarifas, depois da escalada das tensões comerciais entre as duas potências, no ano passado.

Apesar de ambos os países terem aberto uma linha para conversações, um acordo ainda não foi alcançado e há, até, quem ache que isso seja difícil. "A verdade é que estamos numa guerra fria que ameaça tornar-se quente", alertou George Soros, referindo-se à guerra comercial entre os Washington e Xangai. As declarações, citadas pela CNBC, do bilionário foram proferidas em Davos, onde estiveram reunidos os principais líderes mundiais. Representantes norte-americanos têm estado em conversações com os chineses, numa tentativa de pôr fim ao ambiente de agravamento de taxas, de parte a parte. No entanto, Soros considera que estabelecer uma relação comercial com a China não é uma tarefa assim tão fácil. Para já, as negociações entre os dois países têm contribuído para uma maior acalmia nos mercados financeiros, ajudando à recuperação encetada no início do ano. Mas os investidores movem-se em areias movediças. Qualquer percalço nas conversações pode trazer de volta o pessimismo.