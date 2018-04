Investidores já não gostam das tecnológicas? 

Mas, um mês depois do escândalo, os "danos" em bolsa são menores, com os títulos a desvalorizarem apenas cerca de 10% [chegaram a afundar 17% nos primeiros dias após a notícia ter vindo a público]. Mas, quais foram as repercussões em termos de investimento?





Um inquérito divulgado pelo Bank of America Merrill Lynch mostra que os gestores reduziram a exposição a empresas do sector tecnológico, com a aposta nestes títulos a baixar para mínimos de Fevereiro de 2013, perante os receios de uma regulação mais apertada a aposta em tecnológicas e maiores barreiras de negociação.Ainda assim, os FAANG e os BAT (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e a Googlee as chinesas Baidu, Alibaba e Tencent) continuam a ser as empresas preferidas, de acordo com o mesmo inquérito. E há mesmo quem esteja a reforçar a aposta nestes títulos, como é o caso da BlackRock. De acordo com a Reuters, a gestora aproveitou a crise no Facebook para comprar acções e colocar a empresa no seu "top 10". Ainda há muitos gestores a fazerem "like" às acções das tecnológicas.