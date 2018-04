As estatísticas não estão a favor do investimento responsável, mas a consciência está. A escolha é, como sempre, do investidor.

Investimento responsável também compensa? As estatísticas não estão a favor do investimento responsável, mas a consciência está. A escolha é, como sempre, do investidor.

A BlackRock, a maior gestora de activos do mundo, anunciou na semana passada que vai excluir as fabricantes de armas e as retalhistas de armamento dos fundos de investimento responsável.



Estes fundos já excluem tipicamente as empresas que fabricam bombas ou operam na área do nuclear. E a gestora quer ir mais longe: revelou também que está a criar várias opções para os investidores que querem evitar estas empresas, segundo o "Financial Times".



Esta decisão surge depois de o presidente executivo, Larry Fink, ter alertado que o desempenho financeiro das empresas não era suficiente. Estas têm que ter também "um contributo positivo para a sociedade".



A intenção é positiva, mas no mundo financeiro não se vive de boas intenções. Por exemplo, o fundo da Noruega decidiu excluir empresas que vendem álcool, tabaco e armas, em 2004, e esta decisão tem custado cerca de 0,1 ponto percentuais ao seu desempenho por ano. Já excluir empresas socialmente responsáveis implicaria uma soma de 0,04 pontos percentuais ao seu desempenho anual, estima o fundo. As estatísticas não estão a favor do investimento responsável, mas a consciência está. A escolha é, como sempre, do investidor.