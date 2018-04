Japão volta a brilhar para os investidores estrangeiros

Advogado do diabo

Há 20 minutos

Alerta Investidores:



Cuidado com a aplicação da Estratégia Momentum no Japão.

É possível dar a volta (cf. “Eureka a momentum strategy that also works in Japan”-Chaves-2012)

mas não deixem de ler os alertas em:Asness, Moskowitz, Pedersen (2010);

Fama e French (2010); Griffin e Martin(2003) e Rouwenhordt(1998)

Ler também com proveito o artigo de Clifford Asness:

“Momentum in Japan:The exception that proves the rule”