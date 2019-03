Licença para ganhar menos no UBS

No UBS, por exemplo, para ganhar menos basta decidir ter filhos. Segundo um artigo de opinião publicado na agência Bloomberg, para assinalar o Dia da Mulher, o CEO do banco suíço, Sergio Ermotti, posou com colegas para mostrar como uma força de trabalho mais diversificada torna melhor o local de trabalho. No entanto, alguns dias mais tarde, veio a saber-se que o banco suíço tem imposto cortes de bónus às suas funcionárias mulheres que estiveram de licença de maternidade. Uma notícia que não fica tão bem na fotografia, numa indústria que tem tido dificuldades em equilibrar a balança entre homens e mulheres. Mas, quando se cortam remunerações simplesmente porque se tem filhos, independentemente de ser ou não competente, é fácil entender porque há mais homens do que mulheres a trabalhar na indústria financeira. Não bastava verem os seus bónus reduzidos, estas mulheres levaram vários anos até recuperar estas compensações. Com políticas destas mais vale não aparecer na fotografia.





Jornalista