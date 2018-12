Muitas estreias, mas poucos ganhos em Hong Kong

Foram tantas que esta praça chegou a superar a New York Stock Exchange (NYSE), segundo os dados da Bloomberg. O total de operações realizadas em Hong Kong ascendeu a 35,7 mil milhões de dólares, um dos maiores valores a nível mundial. Contudo, as empresas que realizaram IPO de pelo menos 100 milhões de dólares desceram, em média, 6,2% no seu primeiro mês de negociação. Trata-se do pior desempenho desde 2008, revela a agência noticiosa. E entre os piores desempenhos está precisamente o sector tecnológico, que caiu mais do que qualquer outro sector. A Ping An Healthcare and Technology desce mais de 40% desde a estreia em Maio, enquanto a Ascketis Pharma, que foi para o mercado em Agosto, recua quase 60%. "Uma rápida recuperação nos IPO pode sinalizar uma quebra do ciclo posteriormente", defende Liang Jinxin, estratega da Tianfeng Securities. As operações até podem ter aumentado, mas depois de colocadas em bolsas as empresas enfrentam a falta de interesse dos investidores.





