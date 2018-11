Na banca de investimento, o Brexit já saiu do papel

O Reino Unido e a União Europeia estão a ultimar os detalhes do "divórcio". Depois de um longo período de negociações, com alguns avanços e recuos, Theresa May, a primeira-ministra britânica, assumiu que ainda existem assuntos pendentes "significativos", mas as negociações do Brexit estão a chegar ao fim. Mesmo sem serem conhecidos os detalhes de como será gerida a saída da União, muitas instituições financeiras estão já a traçar o seu plano de saída. A última entidade a comunicar que vai transferir operações de Londres para outra capital europeia foi o Citi. O banco de investimento adiantou que está a procurar instalações maiores em Paris, perante a iminente mudança de parte do seu pessoal de Londres, na sequência do Brexit, avança o Expansión. Inicialmente a alternativa apontada pelo Citi a Londres era Frankfurt, mas, devido a pressões dos seus trabalhadores, acabou por escolher a capital gaulesa. Apesar de grande parte dos bancos de investimento ter considerado Frankfurt e Dublin como as alternativas "naturais" à capital britânica, Paris tem vindo a atrair crescente interesse junto dos bancos e das gestoras, assumindo-se como a grande rival à City, para se tornar o próximo grande centro financeiro na Europa.

