O efeito Cristina nas ações da Impresa

Certo é que o novo programa da apresentadora arrancou no início desta semana e a contratação já está render à estação de televisão. Segundo os números das audiências agora divulgados, o "Programa da Cristina" obteve um "share" de 35,8%, na segunda-feira, contra os 24,7% do "Você na TV", apresentado por Manuel Luís Goucha. A distância agravou-se na terça-feira, com Cristina Ferreira a conseguir mais 274 mil pessoas a assistir ao programa em direto. O "share" do "Programa da Cristina" subiu para 38,8% e o do "Você na TV" caiu para 19,4%. E a liderança nas audiências já está a refletir-se nas cotações das ações em bolsa. Em duas sessões a Impresa, a dona da SIC, valorizou quase 8% em bolsa. Este comportamento positivo dos títulos surge depois de a empresa ter afundado 60% no último ano. Para já, o Programa da Cristina ainda está a beneficiar com a curiosidade dos espectadores, devido ao fator novidade, mas os resultados estão à vista. E os investidores estão a gostar do que estão a ver.

Jornalista