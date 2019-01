O pior já passou para as tecnológicas?

As gigantes da tecnologia norte-americanas foram um dos temas da semana. Depois da banca, foi a vez deste setor revelar as contas do último trimestre. Um dos protagonistas dos últimos dias foi o Facebook.

A maior rede social do mundo foi, no ano passado, afetada pelos receios em torno do impacto que os escândalos em torno do uso indevido dos dados dos utilizadores teriam nas suas contas e no seu futuro. Mas os números conhecidos, esta quarta-feira, parecem ter afastado estas preocupações. Pelo menos para já. Superou as previsões de lucros, receitas e utilizadores. E as ações da empresa dispararam mais de 10%, o que lhes permitiu recuperar da queda de 26% que sofreu em 2018 (a primeira queda mensal desde que está em bolsa).

Esta subida acabou por contagiar as recentes tecnológicas que também têm estado a recuperar: a Netflix sobe cerca de 45% desde os mínimos. Ganhos que ajudaram o Nasdaq a fechar o mês de janeiro com uma subida superior a 9%, a mais expressiva entre os principais índices mundiais e o seu melhor desempenho em mais de três anos. Trata-se do melhor arranque de ano do índice tecnológico desde 2001. Faltam ainda conhecer os números de empresas como a Amazon e a Alphabet. Podem estas contas sinalizar que o pior já passou para o setor?