O que é que nos diz a relação com o presidente?

De acordo com o documento citado pela Bloomberg, as autoras quiseram avaliar como é que as preferências pessoais dos analistas podem afectar o processo de análise financeira. E concluíram que os "ratings" das obrigações são mais negativos quando são determinados por alguém que não se identifica com o partido do presidente.

"Os analistas que não são filiados no partido do presidente dos Estados Unidos são mais propensos a um ajustamento em baixa do 'rating' das empresas", escrevem as autoras. Em média, um analista que não está próximo do partido no poder desce a notação em 0,015 níveis mais do que outro especialista, no mesmo período. E este efeito é aumentado quando o conflito entre os partidos se acentua. Nestes períodos, o efeito é 75% superior.