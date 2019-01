O que é que o clima tem a ver com os mercados? Vários têm sido os alertas feitos nos últimos anos relativamente às alterações climáticas. Mas as suas consequências poderão chegar aos mercados financeiros?

Sim, diz a Schroders, que antecipa que em 2019 as empresas terão que fazer face a perdas relacionadas com catástrofes naturais, revela o "Cinco Días".

"Com um número crescente de acontecimentos climáticos extremos, nos próximos anos, certos setores correm o risco de sofrer danos nos seus ativos físicos, o que poderá representar um aumento dos seus custos", defende Jessica Ground, gestora da Schroders.

Apesar de terem sido determinadas ações para cumprir em 2030, os riscos das alterações climáticas estão "ao virar da esquina".

A gestora antecipa que, por exemplo este ano, seja marcado por fenómenos semelhantes ao El Niño, o que levará à subida das temperaturas e a uma maior probabilidade de acontecimentos meteorológicos adversos em todo o mundo.

Para incorporar todas estas preocupações, a Schroders definiu um nível de risco físico que aplicou a mais de dez mil empresas mundiais, para calcular o custo que estas companhias teriam que enfrentar para se protegerem dos perigos neste âmbito. Estarão as empresas preparadas?

