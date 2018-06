Raquel Godinho rgodinho@negocios.pt 05 de junho de 2018 às 20:58

O que é que pode travar a subida do dólar? O dólar está em alta. Sobe quase 6%, desde meados de Abril, face ao euro. Um desempenho que lhe permite valorizar quase 3%, no acumulado do ano e que contraria as estimativas pessimistas dos principais bancos de investimento no arranque de 2018.