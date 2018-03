O que nos dizem os recordes das tecnológicas?

O tecnológico Nasdaq tem vindo a renovar máximos históricos sucessivos, ao longo dos últimos meses. E, com isso, as gigantes tecnológicas têm vindo a consolidar a sua posição no topo das maiores empresas do mundo.

Mas os analistas do Société Générale estão cautelosos em relação à escalada destas acções. É que estes especialistas acreditam que a força recente do Nasdaq pode indicar que estamos na última fase da escalada dos mercados accionistas. De acordo com a nota de investimento citada pela Bloomberg, estes analistas antecipam que o actual momento pode augurar um abrandamento dos lucros das empresas, a um nível global. Será este desempenho do Nasdaq um sinal de "ansiedade em relação ao rumo do ciclo económico", questionam. "Um forte 'rally' do Nasdaq é, por vezes, percebido como o 'último viva' das acções", antecipam os analistas do banco de investimento francês. Outro sinal de alerta para estes especialistas é que a capitalização bolsista do Nasdaq cresceu 40% acima do produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos. Ora, em 2000, em plena bolha das "dotcom" esta percentagem era de 33%. A confirmarem-se estes receio, os próximos meses podem ser de sobressaltos para as empresas.