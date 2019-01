O que significa janeiro para os mercados emergentes?

E, este ano, a tendência é positiva, com o índice MSCI para os mercados emergentes a valorizar mais de 5%, desde o arranque de 2019. Há três anos, o índice registava um comportamento positivo e valoriza mais de 30%, até ao final de outubro. Depois, em janeiro do ano passado, com as ações em máximos de uma década, a tendência inverteu-se e começou um ciclo de quedas durante o qual evaporaram mais de cinco mil milhões de dólares destes títulos. Agora, frisa a Bloomberg, se a história se repetir, os ganhos destes mercados podem voltar a ter fim à vista. O que aconteceria numa altura em que o índice de referência, o MSCI para os mercados emergentes, se encontra a negociar em máximos de outubro. Estas ações têm seguido o desempenho dos principais mercados mundiais, que têm sido animados pelo acalmar dos receios em torno às disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China bem como pelo discurso da Reserva Federal de que poderá travar o ritmo de subida de juros se a economia o justificar.

