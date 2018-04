O que tem a bitcoin a ver com o Candy Crush?

Alerta Investidores em Bitcoins

Há 1 hora

Para nós o maior especialista mundial em matéria de “bolhas de investimento”,

é o Professor Suíço Didier Sornette.

Publicou há uns dias em colaboração, um artigo:



“Are Bitcoin Bubbles Predictable? Combining a Generalized Metcalfe’s Law and the LPPLS Model “



de que vale a pena respigar a seguinte conclusão, à laia de Alerta:



“Looking forward, our analysis identifies a substantial but not unprecedented overvaluation in the price of bitcoin, suggesting many months of volatile sideways bitcoin prices ahead”



O artigo suprareferido está disponível na Net

e aconselha-se aos investidores em criptomoedas

(que se sabe estarem a proliferar em Portugal)

a sua leitura atenta,

não para os desmotivar, mas para lhes recomendar,

por quem de longe lhes deseja as maiores Felicidades e uma Boa Semana,

Atenção e Prudência.