O que tem o petróleo a ver com a "yield" dos EUA? 

Já tinham ameaçado na véspera, ao atingir um máximo de quatro anos nos 2,998%. Tal como aconteceu no início de Fevereiro, os receios de uma aceleração da inflação voltam a ser responsáveis pela subida da "yield" dos Estados Unidos e, consequentemente, pela descida do preço das obrigações. Mas, se antes, estas preocupações estavam relacionadas com os sinais de aumentos salariais, agora é a escalada das matérias-primas, nomeadamente do petróleo (em máximos de quatro anos, o Brent chegou a superar os 75 dólares por barril), que faz temer um acelerar dos preços. As expectativas de subida da inflação acabam por ter impacto nas expectativas quanto ao rumo da política monetária. As estimativas dos analistas são de mais três subidas de juros, este ano, sendo que aumentaram as previsões de uma quarta. Em Fevereiro, estas dinâmicas provocaram quedas expressivas nas principais bolsas mundiais, mas desta vez as praças do Velho Continente parecem, para já, menos afectadas. Talvez sejam as boas notícias com os resultados das empresas que estejam a conter o pessimismo.

É esperar para ver.