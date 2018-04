O regresso dos negócios milionários nas bolsas

Os receios em torna da inflação nos EUA e o anúncio da implementação de tarifas por parte do país contribuíram para agravar o sentimento dos investidores. Mas, a instabilidade nas bolsas mundiais não afectou a confiança dos gestores. E o período de volatilidade foi aproveitado para a concretização de negócios milionários, que atingiram um recorde no primeiro trimestre.

As grandes transacções, avaliadas em mais de 10 mil milhões de dólares, superaram as duas dezenas no primeiro trimestre de 2018, com os gestores a privilegiarem operações de concentração para crescer.

Segundo dados citados pelo Financial Times, os volumes de fusões e aquisições superaram os 1,2 biliões de dólares, naquele que é o melhor arranque de sempre. Os montantes envolvidos nestas operações estão 67% acima do valor anunciado nos primeiros três meses de 2017 e mais de metade dos negócios anunciados no trimestre estão avaliados em mais de cinco mil milhões de dólares.

Para quem tem liquidez e acesso a financiamento barato, o ambiente de maior instabilidade nos mercados não é um obstáculo para ir às compras.

Jornalista