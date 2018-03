Ouro já conta com mais adeptos

E é precisamente neste ambiente de maior incerteza para as acções que o metal precioso pode ter mais margem para valorizar. Pelo menos é o que antecipa o Goldman Sachs, banco de investimento que, pela primeira vez em cinco anos, está optimista para o desempenho do ouro. "A nossa equipa de matérias-primas acredita que o diferencial entre os preços do ouro e os juros dos Estados Unidos está aqui para ficar", defende o banco, numa nota publicada esta segunda-feira e citada pela CNBC. Neste dia, sessão marcada pelo regresso às quedas dos mercados accionistas, o ouro chegou a tocar nos 1.356,02 dólares por onça, o valor mais elevado desde Janeiro, depois de ter acumulado o maior ganho semanal desde Abril de 2016. Ganhos que os analistas do Goldman acreditam que vão manter-se, nos próximos meses, a reflectir os sinais de uma subida da inflação e do "risco aumentado" de uma correcção nas acções. Chegou a hora de o ouro voltar a brilhar?

