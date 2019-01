Para os investidores, as ações ainda são preferidas

Os investidores mundiais acreditam que as ações são o ativo onde ainda é possível obter o melhor retorno. Segundo um inquérito realizado pelo Goldman Sachs, as ações foram apontadas por 33% dos participantes do questionário como o melhor investimento, enquanto 25% elegeram a dívida dos mercados emergentes, adiantou o gigante de Wall Street, num documento citado pela Bloomberg. Já cerca de 14% dos inquiridos elegeu a liquidez, 13% escolheu a dívida soberana dos países desenvolvidos e 10% as matérias-primas. Este otimismo nas ações é justificado pela expectativa de um alívio nas tensões comerciais, entre a China e os EUA. Depois de meses marcados pela retaliação de novas tarifas, de parte a parte, Beijing e Washington decidiram abrir espaço para o diálogo e representantes dos dois países têm estado a negociar um acordo. Mesmo antecipando um alívio neste conflito, os investidores consideram que a "política e o atrito comercial são considerados os maiores riscos para as ações, seguidos pela recessão económica". Estas perspetivas animadoras para as ações surgem depois de um ano negativo para a maioria dos índices mundiais, que deixou os investidores em alerta. Mesmo assim não desistiram do investimento em ações.

