Petróleo pode tirar o brilho às acções da Índia?

Os preços do petróleo estiveram a subir mais de 3%, esta quinta-feira, na véspera da reunião da OPEP. A animar a matéria-prima, que em Londres se aproximou dos 75 dólares, estiveram as notícias que dão conta de que a Arábia Saudita veria com bons olhos preços entre os 80 e os 100 dólares por barril. Contudo, alguns mercados podem ser penalizados pela subida do "ouro negro". É o caso das acções da Índia, alerta a Tata AIA Life Insurance, gestora que é responsável por um património de quatro mil milhões de dólares (3,23 mil milhões de euros). "Apesar de termos uma posição, em geral, construtiva em relação ao mercado accionista da Índia, surgem riscos relacionados com a possibilidade de subida dos preços do petróleo face aos níveis actuais, pois isso afecta a balança comercial do país [importa cerca de 80% do petróleo] e eleva a inflação", defendeu Harshad Patil, responsável pela estratégia de investimento, citado pela Bloomberg. Além disso, o avanço do petróleo pode também levar à depreciação da moeda e afectar o sentimento dos investidores. Depois de uma forte subida de 28% no ano passado, o mercado da Índia está praticamente na linha de água. O petróleo pode, assim, ser um factor determinante para que defina um rumo.

Jornalista