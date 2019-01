Quais são os números que importam nos resultados?

Mas, segundo a CNBC, há uma característica que tem ajudado as cotadas a superar as previsões do mercado. É a capacidade que as empresas têm demonstrado de transferir os aumentos dos custos para os clientes mantendo a sua rentabilidade face aos concorrentes. E, segundo a Evercore ISI, esta é uma condição importante numa altura em que se antecipa um abrandamento da economia mundial e um menor crescimento dos resultados. As empresas com esta capacidade de passar custos "deverão superar as pares uma vez o crescimento mundial abrande e as metas dos resultados continuem negativas", sublinha a mesma fonte citada pela CNBC. A Evercore desenhou um índice composto por 40 ações onde os analistas defendem que esta característica existe (quase um terço são empresas do setor do consumo e 15% de tecnologias de informação). E este índice supera o desempenho do mercado em geral em cerca de 19%, desde o início do ano passado. Num contexto de elevada incerteza, saber onde estão as apostas certeiras, é uma mais-valia.

